Российский самолет экстренно приземлился в Баку из-за подозрительной записки с угрозой - источник

Российский лайнер, направлявшийся из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о якобы наличии взрывного устройства на борту, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в "Домодедово", подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку", - сказал источник.

Он сообщил, что после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было.

"Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанкие авиалинии» (AZAL) подтвердила, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с подозрением командира ВС на наличие бомбы на борту самолета.

«По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта. Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС принял решение об экстренной эвакуации пассажиров», - отмечается в информации.

Н.Аббасова