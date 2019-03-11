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Происшествия 11.03.2019 15:32

Российский самолет экстренно приземлился в Баку из-за подозрительной записки с угрозой - источник

Российский лайнер, направлявшийся из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о якобы наличии взрывного устройства на борту, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в "Домодедово", подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку", - сказал источник.

Он сообщил, что после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было.

"Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанкие авиалинии» (AZAL) подтвердила, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с подозрением командира ВС на наличие бомбы на борту самолета.

«По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта. Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС принял решение об экстренной эвакуации пассажиров», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]