Авиакомпании приостанавливают полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Авиакомпании нескольких стран объявили о приостановке полетов авиалайнеров модели Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Компания Ethiopian Airlines, самолет которой разбился накануне, объявила, что все вылеты всех Boeing 737 Max 8 откладываются до дальнейшего объявления.
О временной приостановке полетов новой линейки авиалайнеров Boeing сообщили авиакомпании Индонезии и Китая. Также британская компания Cayman Airlines заявила, что все самолеты Boeing 737 Max 8 останутся на земле до дальнейших распоряжений.
Два самолета модели Boeing 737 Max 8 потерпели крушение за последние полгода. Так, в октябре 2018 года такой лайнер авиакомпании Lion Air разбился в районе острова Ява, тогда погибли 189 человек.
10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились и трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.
Авиакомпании опасаются, что две авиакатастрофы связаны с техническими дефектами новой линейки авиалайнеров Boeing.
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