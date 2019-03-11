Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.03.2019 15:34

Авиакомпании приостанавливают полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

Авиакомпании нескольких стран объявили о приостановке полетов авиалайнеров модели Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Компания Ethiopian Airlines, самолет которой разбился накануне, объявила, что все вылеты всех Boeing 737 Max 8 откладываются до дальнейшего объявления.

О временной приостановке полетов новой линейки авиалайнеров Boeing сообщили авиакомпании Индонезии и Китая. Также британская компания Cayman Airlines заявила, что все самолеты Boeing 737 Max 8 останутся на земле до дальнейших распоряжений.

Два самолета модели Boeing 737 Max 8 потерпели крушение за последние полгода. Так, в октябре 2018 года такой лайнер авиакомпании Lion Air разбился в районе острова Ява, тогда погибли 189 человек.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились и трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

Авиакомпании опасаются, что две авиакатастрофы связаны с техническими дефектами новой линейки авиалайнеров Boeing.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭФИОПИЯ, BOEING, КРУШЕНИЕ, ПОЛЕТЫ


Похожие новости


Ethiopian Airlines сделали рекордную годовую прибыль на Dreamliner - глава компании

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]