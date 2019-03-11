Азербайджанские страховщики обсуждают меры для снижения убыточности по ОСАГО

Страховые компании Азербайджана рассматривают меры для снижения убыточности по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в страховом секторе.

"В последние годы убыточность ОСАГО растет и в нескольких страховых компаниях она уже составляет 120%. Данный вопрос вызывает беспокойство у всех компаний, которые предлагают различные варианты решения этого вопроса", - отметил собеседник агентства.

По его словам, одним из возможных путей решения проблемы может стать применение грузинской модели, при которой отсутствуют посредники в лице страховых агентов. "Есть несколько возможностей. В первую очередь, конечно же, рассматривается вариант снижения комиссии для агентов. Но к компромиссу в данном вопросе прийти сложно. Также предлагается вариант отказаться от услуг агентов при продаже договоров ОСАГО", - заявил источник.

Как ранее сообщалось, Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в 2018 году увеличили сбор премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с 2017 годом на 3,1% - до 95 млн 440,5 тыс. манатов (13,1% премий страховщиков за отчетный период). За 2018 год выплаты страховщиков по ОСАГО составили 53 млн 505,2 тыс. манатов (рост на 19,5%) или 22,3% всех выплат страховщиков за отчетный период.

А.Мамедов