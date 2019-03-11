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ТЭК 11.03.2019 15:44

Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в ОПЕК, Brent торгуется у $66,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 увеличилась на $0,40 (0,61%) - до $66,14 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,59%), до $56,40 за баррель.

На минувшей неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,5%.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля.

Это сообщение сигнализирует о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]