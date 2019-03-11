Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в ОПЕК, Brent торгуется у $66,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 увеличилась на $0,40 (0,61%) - до $66,14 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,59%), до $56,40 за баррель.
На минувшей неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,5%.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля.
Это сообщение сигнализирует о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.
Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев повысил зарплаты работникам театров и концертных предприятий
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
В Совете Европы призвали Россию искоренить пытки заключенных на Северном Кавказе
Всеафганская ассамблея в конце апреля рассмотрит вопросы мира в стране
Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»