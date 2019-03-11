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СНГ 11.03.2019 20:04

В Таджикистане начался суд над участниками бунта в худжандской колонии - СМИ

В Таджикистане начался суд по делу о беспорядках в худжандской колонии строгого режима №3/3, произошедших в начале ноября 2018 года, сообщила в понедельник таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди").

По данным СМИ, процесс ведет Верховный суд Таджикистана. Суд проходит в Худжанде на территории СИЗО №2 в закрытом режиме.

В Верховном суде страны "Интерфаксу" пока не прокомментировали это сообщение.

Таджикские СМИ со ссылкой на свои источники ранее сообщали, что всего в уголовном деле о бунте в колонии фигурируют около 30 человек, отбывавшие сроки наказания в исправительном учреждении. Им предъявлены обвинения, в том числе в "препятствии деятельности исправительных учреждений", "убийстве", "нанесении тяжкого вреда здоровью", "насильственных действиях в отношении представителя власти".

Ранее таджикские власти заявили, что во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде, произошедшего в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный, 15 из которых отбывали наказание по обвинениям в терроризме, еще шесть человек были осуждены за тяжкие преступления, такие как убийство и контрабанда наркотиков. Кроме того, во время бунта были убиты два сотрудника колонии, пять сотрудников были тяжело ранены.

Через две недели после бунта в худжандской колонии от занимаемой должности был освобожден начальник Управления исполнения наказаний первый заместитель министра юстиции Изатулло Шарифов, а на его место был назначен бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности страны Мансурджон Умаров.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОЛОНИЯ, БУНТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]