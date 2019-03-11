Азеригаз в январе-феврале зарегистрировал около 21,6 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 марта 2019 года составляет 2 млн 208,087 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-феврале 2019 года объединением зарегистрировано 21,575 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 8,858 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 12,717 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова