Азеригаз в январе-феврале зарегистрировал около 21,6 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 марта 2019 года составляет 2 млн 208,087 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.
"В январе-феврале 2019 года объединением зарегистрировано 21,575 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 8,858 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 12,717 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»