Египетские службы безопасности ликвидировали на Синайском полуострове более 45 боевиков

Сотрудники службы безопасности Египта в ходе столкновений с исламскими экстремистами в северных и центральных районах Синайского полуострова уничтожили 46 боевиков, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление египетских военных.

Погибли три египетских военнослужащих.

Задержаны около 100 человек, в том числе подозреваемые в экстремизме. Кроме этого, военные сообщили об уничтожении десятков укрытий и транспортных средств, которые использовали экстремисты.

СМИ напоминают, что ситуация на Синайском полуострове резко ухудшилась в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, связанного с организацией "Братья-мусульмане" . В 2018 году армия Египта начала общенациональную операцию против экстремистов, сосредоточившись на севере Синайского полуострова и границе Египта с Ливией. С начала операции, по данным военных, были убиты примерно 600 боевиков и 40 военнослужащих.