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Дальнее зарубежье 11.03.2019 18:05

Египетские службы безопасности ликвидировали на Синайском полуострове более 45 боевиков

Сотрудники службы безопасности Египта в ходе столкновений с исламскими экстремистами в северных и центральных районах Синайского полуострова уничтожили 46 боевиков, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление египетских военных.

Погибли три египетских военнослужащих.

Задержаны около 100 человек, в том числе подозреваемые в экстремизме. Кроме этого, военные сообщили об уничтожении десятков укрытий и транспортных средств, которые использовали экстремисты.

СМИ напоминают, что ситуация на Синайском полуострове резко ухудшилась в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, связанного с организацией "Братья-мусульмане" . В 2018 году армия Египта начала общенациональную операцию против экстремистов, сосредоточившись на севере Синайского полуострова и границе Египта с Ливией. С начала операции, по данным военных, были убиты примерно 600 боевиков и 40 военнослужащих.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СИНАЙ, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]