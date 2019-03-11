Еврокомиссия отрицает проведение встреч высокого уровня между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел в минувшее воскресенье телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Они подвели итог работе, проделанной на техническом уровне в выходные дни. Никакое другое совещание на политическом уровне не планируется, но регулярные контакты сторон на этой неделе сохранятся", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что Еврокомиссия сделала несколько предложений с целью продолжить предоставлять Лондону гарантии в том, что касается страховочного плана - backstop - для границы между Ирландией и Северной Ирландией. М.Схинас заверил, что Еврокомиссия обязалась предпринять усилия для достижения соглашения, которое со временем заменит backstop.

"Мы готовы начать очень целенаправленную работу относительно будущих модальностей на переходный период, и в комиссии мы продолжаем оставаться открытыми и готовыми к встрече с британскими переговорщиками в любой момент", - отметил пресс-секретарь.

"Мы обязались ратифицировать соглашение до 29 марта. И отныне палате общин (британского парламента - ИФ) надлежит принять на этой неделе серию очень важных решений", - подчеркнул М.Схинас.

Представитель ЕК отказался отвечать на уточняющие вопросы о разговоре Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй и перспективах голосования британских парламентариев, повторив, что Еврокомиссия продолжает придерживаться плана "А", то есть рассчитывает на принятие соглашения по Brexit до 29 марта.