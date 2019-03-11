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Дальнее зарубежье 11.03.2019 18:15

Еврокомиссия отрицает проведение встреч высокого уровня между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел в минувшее воскресенье телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Они подвели итог работе, проделанной на техническом уровне в выходные дни. Никакое другое совещание на политическом уровне не планируется, но регулярные контакты сторон на этой неделе сохранятся", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что Еврокомиссия сделала несколько предложений с целью продолжить предоставлять Лондону гарантии в том, что касается страховочного плана - backstop - для границы между Ирландией и Северной Ирландией. М.Схинас заверил, что Еврокомиссия обязалась предпринять усилия для достижения соглашения, которое со временем заменит backstop.

"Мы готовы начать очень целенаправленную работу относительно будущих модальностей на переходный период, и в комиссии мы продолжаем оставаться открытыми и готовыми к встрече с британскими переговорщиками в любой момент", - отметил пресс-секретарь.

"Мы обязались ратифицировать соглашение до 29 марта. И отныне палате общин (британского парламента - ИФ) надлежит принять на этой неделе серию очень важных решений", - подчеркнул М.Схинас.

Представитель ЕК отказался отвечать на уточняющие вопросы о разговоре Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй и перспективах голосования британских парламентариев, повторив, что Еврокомиссия продолжает придерживаться плана "А", то есть рассчитывает на принятие соглашения по Brexit до 29 марта.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]