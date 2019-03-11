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Дальнее зарубежье 11.03.2019 18:33

Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире

Один из организаторов теракта в Кашмире 14 февраля убит накануне в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, объявила в понедельник полиция Индии.

Полиция отмечает, что погибший Мудасир Ахмед Хан являлся одним из командиров группировки "Джейш-е-Мухаммед", ответственной за теракт 14 февраля, когда в результате нападения смертника на конвой военнослужащих армии Индии погибли 40 солдат.

"Расследование выявило, что Мудасир Ахмед Хан был ключевой фигурой в подготовке этого теракта", - отметили в полиции.

Предполагаемый член "Джейш-е-Мухаммед" погиб в городе Трал в ходе перестрелки с представителями индийских спецслужб. Вместе с ним был застрелен еще один член группировки, являвшийся гражданином Пакистана, его имя не называется.

Теракт 14 февраля стал причиной осложнения отношений между Индией и Пакистаном, что привело к ударам Индии по позициям террористов на территории Пакистана и столкновениям самолетов ВВС двух стран в небе над Кашмиром. С обеих сторон были сбиты по несколько самолетов.

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Тэги: ИНДИЯ, КАШМИР, ТЕРРОРИСТ, УСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]