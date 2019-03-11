Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире

Один из организаторов теракта в Кашмире 14 февраля убит накануне в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, объявила в понедельник полиция Индии.

Полиция отмечает, что погибший Мудасир Ахмед Хан являлся одним из командиров группировки "Джейш-е-Мухаммед", ответственной за теракт 14 февраля, когда в результате нападения смертника на конвой военнослужащих армии Индии погибли 40 солдат.

"Расследование выявило, что Мудасир Ахмед Хан был ключевой фигурой в подготовке этого теракта", - отметили в полиции.

Предполагаемый член "Джейш-е-Мухаммед" погиб в городе Трал в ходе перестрелки с представителями индийских спецслужб. Вместе с ним был застрелен еще один член группировки, являвшийся гражданином Пакистана, его имя не называется.

Теракт 14 февраля стал причиной осложнения отношений между Индией и Пакистаном, что привело к ударам Индии по позициям террористов на территории Пакистана и столкновениям самолетов ВВС двух стран в небе над Кашмиром. С обеих сторон были сбиты по несколько самолетов.