Президент Алиев назначил Эльчина Бабаева ректором БГУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Эльчина Бабаева ректором Бакинского Государственного Университета.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.
Другим распоряжением И.Алиев освободил Э.Бабаева с должности исполнительного директора Фонда развития науки.
Как сообщалось ранее, президент И.Алиев 15 ноября 2018 года отправил в отставку ректора БГУ Абеля Магеррамова.
Ф.Исазаде
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Газпром нефть в Москве снизила цену на 92-й бензин на 44 коп., Shell - на 14 коп
Нью-Йорк и Лондон остаются главными финцентрами мира, Москва упала с 83-го на 88-е место - Z/Yen
Низкая банковская конкуренция в Азербайджане ограничивает доступ МСП к финансам – МВФ
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
В Совете Европы призвали Россию искоренить пытки заключенных на Северном Кавказе
Всеафганская ассамблея в конце апреля рассмотрит вопросы мира в стране
Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»