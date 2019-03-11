Президент Алиев назначил Эльчина Бабаева ректором БГУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Эльчина Бабаева ректором Бакинского Государственного Университета.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.

Другим распоряжением И.Алиев освободил Э.Бабаева с должности исполнительного директора Фонда развития науки.

Как сообщалось ранее, президент И.Алиев 15 ноября 2018 года отправил в отставку ректора БГУ Абеля Магеррамова.

Ф.Исазаде