Всеафганская ассамблея в конце апреля рассмотрит вопросы мира в стране

Высшая всеафганская ассамблея - "Лойя джирга" по вопросам мира соберется 29 апреля.
Соответствующий декрет подписал президент Афганистана Ашраф Гани, сообщили в понедельник афганские СМИ со ссылкой на главу секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзая.
"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.
В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.
О подготовке очередной "Лойи джирги" объявил некоторое время назад президент Афганистана.
А.Гани отметил, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру радикальное движение "Талибан" .
По словам президента Афганистана, правительство страны начало работу над планами развития, которые можно будет претворить в жизнь после достижения перемирия. Он отметил, что для обеспечения процветания и безопасности в стране составляется "дорожная карта".
"Мы должны создать механизм, чтобы интегрировать талибов в общество", - добавил президент.
По сообщениям афганских СМИ, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану и глава Миссии ООН по оказанию помощи Афганистану Тадамичи Ямамото проинформирует в понедельник СБ ООН о ситуации в стране.
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