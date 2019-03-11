Первый вице-президент Азербайджана обсудила во Франции вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник в Париже обсудила вопросы предотвращения онкологических заболеваний с учредителем Французского национального института рака Давидом Хаятом, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

«М.Алиева и Д.Хаят провели широкий обмен мнениями по вопросам предотвращения онкологических заболеваний, обмена опытом в этой сфере и новым направлениям сотрудничества»,- говорится в информациии.

Собеседники также отметили необходимость установления тесного сотрудничества между онкоцентрами Азербайджана и Франции и реализации совместных проектов.

Ф.Исазаде