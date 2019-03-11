Пресс-релиз

12 марта Образовательном комплексе «Модерн» города Баку пройдет организованный совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане литературно-музыкальный праздник «Легендарный сын Земли», посвященный 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



