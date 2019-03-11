Задержан подозреваемый в ранении российского военного в Армении

Житель Ширакской области Армении задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-ой российской военной базы в Гюмри.
"Задержан житель Ширакской области 1990 года рождения. Он подозревается в нанесении ранения 22-летнему военнослужащему", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
Как сообщалось ранее, российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении 8 марта.
"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщила Генпрокуратура республики.
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Газпром нефть в Москве снизила цену на 92-й бензин на 44 коп., Shell - на 14 коп
Нью-Йорк и Лондон остаются главными финцентрами мира, Москва упала с 83-го на 88-е место - Z/Yen
Низкая банковская конкуренция в Азербайджане ограничивает доступ МСП к финансам – МВФ
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев повысил зарплаты работникам театров и концертных предприятий
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»