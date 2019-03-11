Задержан подозреваемый в ранении российского военного в Армении

Житель Ширакской области Армении задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-ой российской военной базы в Гюмри.

"Задержан житель Ширакской области 1990 года рождения. Он подозревается в нанесении ранения 22-летнему военнослужащему", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как сообщалось ранее, российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении 8 марта.

"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщила Генпрокуратура республики.