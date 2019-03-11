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Регион 11.03.2019 17:19

Задержан подозреваемый в ранении российского военного в Армении

Житель Ширакской области Армении задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-ой российской военной базы в Гюмри.

"Задержан житель Ширакской области 1990 года рождения. Он подозревается в нанесении ранения 22-летнему военнослужащему", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как сообщалось ранее, российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении 8 марта.

"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщила Генпрокуратура республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]