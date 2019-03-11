Президент Украины поручил разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия

Президент Украины Петр Порошенко поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.
"Ставим задание сейчас конструкторским бюро, оборонной промышленности - нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал П.Порошенко в понедельник во время посещения 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.
На днях П.Порошенко уже заявил, что республика лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.
"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности - пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - сказал П.Порошенко 9 марта на совете регионального развития в Черкасской области.
Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага. "Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону - надежнее", - подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что поскольку Россия приостановила выполнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".
П.Порошенко анонсировал испытания новой ракетной военной техники в ближайшее время. "Я надеюсь, в ближайшие недели воочию продемонстрируем обществу успехи наших ракетных технологий. Не волнуйтесь, речь идет только об испытаниях и учениях", - сказал он.
По словам президента, символом изменений в стране должна стать ракетная программа. Он напомнил, что в последние годы возросла эффективность использования противотанковых ракетных комплексов, проведены испытания крылатых ракет "Нептун". "Посмотрите, как система залпового огня ракет высокой точности "Ольха" существенно увеличила радиус своего действия", - подчеркнул П.Порошенко.
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