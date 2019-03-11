Нью-Йорк и Лондон остаются главными финцентрами мира, Москва упала с 83-го на 88-е место - Z/Yen

Нью-Йорк остался на первом место в списке крупнейших финансовых центров мира, увеличив отрыв от Лондона с двух до семи пунктов, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Москва ухудшила позицию с 83-й до 88-й, сейчас российская столица находится примерно на уровне Рима и Буэнос-Айреса. Между тем Санкт-Петербург заметно поднялся в рэнкинге, с 80-го на 73-е место, чуть опередив Хельсинки, который продемонстрировал самое значительное улучшение, подскочив сразу на 20 строчек, до 74-й.

Астана, которая включена в расчеты GFCI всего второй год, перебралась с 61-й строчки на 51-ю, что является одним из лучших результатов в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.

Сейчас у Нью-Йорка 794 пункта, у Лондона - 787, оба города немного улучшили оценки за прошедшие полгода. Между тем Гонконг, занимающий третье место, сохранил осенние 783 пункта.

Четвертое место снова сохранил за собой Сингапур, на пятом - Шанхай, на шестом - Токио. Сюрпризы на этот раз начинаются лишь на 7-й строчке, куда поднялся Торонто, ранее занимавший 11-е место. В десятку также входят Цюрих, Пекин и Франкфурт.

Новичком рэнкинга стал Штутгарт, который вошел в него на 49-м месте, между Йоханнесбургом и Гамбургом. Список также пополнили Эль-Кувейт (57-е место) и кенийская столица Найроби (97-е).

В целом эксперты Z/Yen говорят о смешанных результатах в этом выпуске рэнкинга, однако в первой тридцатке подавляющее большинство финансовых центров улучшают оценки.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 25-м по счету) на основе опроса более 2,3 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 133 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела 112 городов, но 10 из них не вошли в основной рэнкинг.