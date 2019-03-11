Китай лидирует в мире по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования - эксперт

Вооруженные силы Китая в настоящее время являются лидером в наличии ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и в тактических ядерных вооружениях, считает директор Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

"Ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России и США в настоящее время, согласно соответствующему договору, нет вообще. В то же время у КНР их до нескольких сотен", - сказал Ф.Войтоловский в интервью "Интерфаксу".

К сожалению, отметил он, Пекин "предельно нетранспарентен в ракетно-ядерной сфере".

"Китай называет одни цифры, а международные организации и ведущие российские и западные научно-исследовательские центры называют совсем другие. Китай, не имея никаких договоренностей и не выражая на одностороннем уровне готовность к открытости, создает большое поле для различного рода оценок, зачастую даже и политически невыгодных ему спекуляций", - пояснил эксперт.

По его словам, "именно эта компонента ядерных сил Китая - нестратегическая - развивается наиболее динамично".

Она, как пояснил Ф.Войтоловский, "необходима Китаю для проецирования силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, прежде всего, для противодействия Соединенным Штатам на Тихоокеанском морском театре".

Полный текст интервью Ф.Войтоловского об отношениях США, России и Китая публикуется на сайте "Интерфакса".