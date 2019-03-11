Тренер эстонских лыжников на родине стал фигурантом уголовного дела о кровяном допинге

Государственная прокуратур Эстонии возбудила уголовное расследование по делу о применении допинга спортсменами-лыжниками.

Как сообщила в понедельник прокуратура, "11 марта тренеру Мати Алаверу (Mati Alever) предъявлено подозрение в склонении к употребления допинга".

Как сказал ведущий прокурор Таави Перн (Ttavi Pern), прокуратуры Австрии и ФРГ представили достаточные данные о том, какие преступления расследуются в рамках возбужденных там дел.

"На основании данных, представленных партнерами по сотрудничеству из Австрии и Германии, мы знаем, что там ведется масштабное уголовное расследование. В то же время до общественности дошло очень много новых информационных данных, которые разумно расследовать в рамках криминального расследования и в Эстонии", - сказал прокурор.

По его словам, в рамках возбужденного в Австрии уголовного дела будут изучаться обстоятельства употребления допинга рядом спортсменов.

"В Эстонии употребление допинга не криминализировано, но мы готовы всячески помочь партнерам по сотрудничеству в сборе информации", - сказал прокурор.

Как сообщалось, 27 февраля полиция Австрии задержала на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефелде двух эстонских "гонщиков" Карела Таммъярва (Karel Tamjarv) и Андреаса Веерпалу (Andreas Veerpalu), сына дважды чемпиона Олимпийских игр по лыжным гонкам, тренера Андруса Веерпалу, за применение допинга. Оба признались в применении кровяного допинга, когда спортсменам перед соревнованиями вливают их же ранее взятую свежую кровь, содержащую больше кровяных телец.

Затем о применении такого же вида допинга добровольно сообщил еще один эстонский спортсмен Алго Кярп (Algo Karp).

Тренер сборной М.Алавер признал, что посредничал между спортсменами и немецким врачом Марком Шмидтом, осуществлявшим переливание крови.

4 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) лишила тренера М.Алавере государственных наград: ордена Красного креста IV степени и орден Белой звезды III степени.

Кроме пятерых спортсменов, в австрийском Зеефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.

Следствие продолжается. Лыжникам грозит тюремное заключение сроком до трех лет.