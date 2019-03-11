В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Космическая сказка», посвященного 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).
Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 8 лет - Елена Фабричная, Анна Густавенко и Медина Везиова, в категории старше 8 лет – Медина Аббасова, Взирхан Искендеров и Хумай Маджид.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»