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11.03.2019 17:54

В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Космическая сказка», посвященного 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).

Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 8 лет - Елена Фабричная, Анна Густавенко и Медина Везиова, в категории старше 8 лет – Медина Аббасова, Взирхан Искендеров и Хумай Маджид.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]