В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»

9 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Космическая сказка», посвященного 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).

Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 8 лет - Елена Фабричная, Анна Густавенко и Медина Везиова, в категории старше 8 лет – Медина Аббасова, Взирхан Искендеров и Хумай Маджид.