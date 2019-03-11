Президент Алиев повысил зарплаты работникам театров и концертных предприятий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об улучшении социальной защиты работников театров и концертных предприятий, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, ежемесячная зарплата работников театров и концертных предприятий с 1 марта повышается на 50%.

А.Мамедов