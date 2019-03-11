Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы УЕФА в Баку смогут с 15 мая по 1 июня 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА; билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий обретение билета.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку 29 мая.

Ф.Исазаде