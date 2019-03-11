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Спорт 11.03.2019 18:07

Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы УЕФА в Баку смогут с 15 мая по 1 июня 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА; билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий обретение билета.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку 29 мая.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЕФА, ФИНАЛ, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]