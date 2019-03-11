Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президентам Эфиопии Сахле Ворк Зевде и Кении Ухуру Кениата в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines», сообщает сайт главы государства.
«Я очень опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines»»,- говорится в тесте соболезнования.
Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и всему эфиопскому и кенийскому народам.
10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил.
Б.Рустамбеков
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