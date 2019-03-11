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Внешняя политика 11.03.2019 18:17

Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президентам Эфиопии Сахле Ворк Зевде и Кении Ухуру Кениата в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines», сообщает сайт главы государства.

«Я очень опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines»»,- говорится в тесте соболезнования.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и всему эфиопскому и кенийскому народам.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САМОЛЕТ, КАТАСТРОФА, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]