Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президентам Эфиопии Сахле Ворк Зевде и Кении Ухуру Кениата в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines», сообщает сайт главы государства.

«Я очень опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета компании «Ethiopian Airlines»»,- говорится в тесте соболезнования.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и всему эфиопскому и кенийскому народам.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил.

Б.Рустамбеков