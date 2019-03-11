Отсрочка Brexit может стоить британскому правительству 1 млрд фунтов в месяц

Власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, сумма компенсации может составить порядка 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) за каждый месяц отсрочки. Кроме того, уже известно, что при выходе Великобритания заплатит ЕС 39 млрд фунтов.
Brexit намечен на 29 марта. Тем временем 12 марта в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.
Премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.
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