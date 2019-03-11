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Дальнее зарубежье 11.03.2019 19:18

Отсрочка Brexit может стоить британскому правительству 1 млрд фунтов в месяц

Власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сумма компенсации может составить порядка 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) за каждый месяц отсрочки. Кроме того, уже известно, что при выходе Великобритания заплатит ЕС 39 млрд фунтов.

Brexit намечен на 29 марта. Тем временем 12 марта в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]