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В Венесуэле из-за проблем с электроснабжением закрыты школы и предприятия

Правительство Венесуэлы распорядилось отменить в понедельник занятия в школах из-за проблем с подачей электроэнергии, сообщает телеканал BBC.

В стране также не работает ряд компаний и предприятий. Похожие меры власти принимали и на прошлой неделе.

Отмечается, что проблемы с электроснабжением продолжаются в Венесуэле уже пятый день. С прошлой недели многие части страны по-прежнему остаются без света. Периодически подача электроэнергии возобновляется, однако спустя несколько часов вновь происходят массовые отключения.

По данным оппозиции, из-за последствий перебоев в подаче электроэнергии погибли не менее 17 человек.

Со своей стороны, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо напомнил в Twitter, что позже в понедельник Национальная ассамблея страны рассмотрит "один единственный вопрос: коллапс системы электроснабжения, вызванный халатностью режима во главе с узурпатором".

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Наши люди рискуют столкнуться с новыми отключениями, в то время как циники (власти Венесуэлы - ИФ) лгут и шутят о боли и смерти", - добавил Х.Гуайдо.

Оппозиционер добавил, что попросил Национальную ассамблею объявить в стране режим ЧП в связи с отключениями электроэнергии.

На прошлой неделе из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури" было обесточено 80% территории страны. В субботу энергоснабжение некоторых районов Каракаса удалось восстановить. Однако значительная часть столицы и другие регионы страны продолжают оставаться без света.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в больницах, где из-за отсутствия электричества отключены системы поддержания жизней людей. В некоторых лечебных учреждениях персонах вынужден использовать ручные или механические приспособления.

Министр информации страны Хорхе Родригес на прошлой неделе заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он высказал мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что Каракас передаст в международные организации доказательства причастности США к кибератаке.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]