Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2019 21:12

Тереза Мэй отправляется на переговоры по Brexit в Страсбург накануне ключевого голосования в парламенте - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник вечером отправляется в Страсбург, чтобы обсудить соглашение по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД Ирландии Саймона Ковни.

По словам министра, Т.Мэй попытается в преддверии ключевого голосования по Brexit в британском парламенте "завершить оформление соглашения" с Брюсселем.

Газета The Daily Telegraph утверждает, что в Страсбурге вечером в понедельник премьер встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, заявили, что подтвержденных планов по каким-либо поездкам у Т.Мэй пока нет.

По данным Sky News, в ходе телефонного разговора с Ж.-К.Юнкером Т.Мэй заявила, что она готова представить ЕС новое предложение по Brexit в понедельник.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, сообщила в понедельник журналистам, что "важное предложение" Т.Мэй сделал Брюссель.

Sky News со ссылкой на неназванных постпредов ЕС сообщил, что переговорщики ЕС по Brexit предлагали предоставить Великобритании право в одностороннем порядке выйти из договоренностей по ирландской границе, однако британский кабинет министров это предложение отверг.

Предыдущее голосование по Brexit в британском парламенте провалилось, в частности, из-за того, что многие депутаты выступали против "страховочного плана" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Некоторые из членов парламента требовали вовсе убрать подобный пункт из договоренностей с ЕС, другие готовы были принять сделку, если у Великобритании будет возможность в одностороннем порядке прекратить действие плана.

Новое голосование по Brexit в палате общин Великобритании запланировано на 12 марта. Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава Европейского совета Туск назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit Мэй на встрече в Брюсселе представит новые предложения по ирландской границе - СМИ Юнкер не исключил переноса сроков Brexit Мэй встретится с Юнкером в Брюсселе 7 февраля - ЕК Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit - СМИ Юнкер сожалеет, что британский парламент отверг соглашение по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]