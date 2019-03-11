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Карабахский конфликт 11.03.2019 19:36

НАТО радует существенное снижение нарушений режима перемирия в Карабахе - Аппатурай

Карабахский конфликт не может иметь успешного решения военным путем, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"НАТО не участвует напрямую в разрешении карабахского конфликта. Конечно, мир и безопасность в регионе непосредственно интересуют НАТО, что важно также для партнеров и членов альянса. Радует, что новое правительство Армении прилагает новые усилия по мирному разрешению конфликта. Радует также существенное снижение нарушений режима перемирия на линии соприкосновения", - сказал Дж.Аппатурай на брифинге в Ереване в понедельник.

По его словам, альянс уверен в том, что конфликт может быть решен исключительно мирным путем и "не может иметь успешного решения военным путем".

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]