США изучают возможности по созданию ракет средней и меньшей дальности - замгоссекретаря

Пентагон в настоящее время изучает свои возможности в сфере создания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ситуации, когда действие Договора о ликвидации РСМД приостановлено, заявила в понедельник заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.
"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) принял решение о приостановке (участия США в договоре - ИФ), госсекретарь его огласил... Министерство обороны может начать изучение и разработку мер, которыми до сих пор они не занимались совершенно, поскольку мы соблюдали договор", - заявила она на международной конференции по вопросам ядерной политики в Фонде Карнеги.
"Теперь министерство обороны рассматривает возможные следующие шаги", - добавила А.Томпсон, говоря о возможности создания новых американских ракет и их развертывания.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.
2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.
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