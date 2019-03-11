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Дальнее зарубежье 11.03.2019 21:00

Трамп предложил направить $500 млн на помощь партнерам США в борьбе со "злонамеренным" влиянием России

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ, говорится в документе, распространенном на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также - меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США.

Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

В этом же запросе Д.Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.

Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]