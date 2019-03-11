Меркель поддержала предложение о европейском авианосце

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник выступила в поддержку идеи о разработке европейскими странами общего авианосца, сообщает агентство Associated Press.
По ее словам, для Европы было бы "правильно и хорошо" иметь в распоряжении такой корабль.
Ранее с идеей о разработке подобного боевого корабля выступила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее считают потенциальным преемником А.Меркель на посту канцлера ФРГ.
Глава ХДС отметила, что создание такого авианосца подчеркнуло бы важную роль ЕС в области глобальной безопасности.
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