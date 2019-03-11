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Дальнее зарубежье 11.03.2019 22:38

Меркель поддержала предложение о европейском авианосце

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник выступила в поддержку идеи о разработке европейскими странами общего авианосца, сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, для Европы было бы "правильно и хорошо" иметь в распоряжении такой корабль.

Ранее с идеей о разработке подобного боевого корабля выступила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее считают потенциальным преемником А.Меркель на посту канцлера ФРГ.

Глава ХДС отметила, что создание такого авианосца подчеркнуло бы важную роль ЕС в области глобальной безопасности.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, АВИАНОСЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]