Меркель поддержала предложение о европейском авианосце

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник выступила в поддержку идеи о разработке европейскими странами общего авианосца, сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, для Европы было бы "правильно и хорошо" иметь в распоряжении такой корабль.

Ранее с идеей о разработке подобного боевого корабля выступила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее считают потенциальным преемником А.Меркель на посту канцлера ФРГ.

Глава ХДС отметила, что создание такого авианосца подчеркнуло бы важную роль ЕС в области глобальной безопасности.