Цены на нефть ускорили рост в понедельник, Brent подорожала до $66,6 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме в отношении скорого достижения баланса спроса и предложения благодаря сокращению нефтедобычи в Саудовской Аравии.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:22 увеличилась на $0,83 (1,26%) - до $66,57 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,67 (1,19%), до $56,74 за баррель.
В апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.
"Пока Саудовская Аравия готова в одностороннем порядке корректировать свою добычу, чтобы компенсировать невыполнение условий соглашения другими странами ОПЕК", - отмечает глава консалтинговой компании RS Energy Group Дерек Брауэр.
Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества
США изучают возможности по созданию ракет средней и меньшей дальности - замгоссекретаря
НАТО радует существенное снижение нарушений режима перемирия в Карабахе - Аппатурай
СГБ сообщает об отсутствии бомбы на борту российского самолета, совершившего экстренную посадку в Баку
Пассажиры самолета, севшего в Баку из-за информации о постороннем предмете на борту, вылетят в Москву во вторник
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях
Меркель поддержала предложение о европейском авианосце
Вашингтон выступает против того, чтобы денуклеаризации КНДР проходила в несколько этапов - спецпредставитель США
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»