Цены на нефть ускорили рост в понедельник, Brent подорожала до $66,6 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме в отношении скорого достижения баланса спроса и предложения благодаря сокращению нефтедобычи в Саудовской Аравии.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:22 увеличилась на $0,83 (1,26%) - до $66,57 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,67 (1,19%), до $56,74 за баррель.

В апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

"Пока Саудовская Аравия готова в одностороннем порядке корректировать свою добычу, чтобы компенсировать невыполнение условий соглашения другими странами ОПЕК", - отмечает глава консалтинговой компании RS Energy Group Дерек Брауэр.

Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.