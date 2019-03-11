Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к резкому падению производства нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны.
По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена, и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.
Он не стал вдаваться в детали относительно уровня сокращения добычи, отметив лишь, что он является "значительным".
Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.
По словам источника, последствия "блэкаута" для нефтедобычи будут отражены в отчетности министерства нефти за март.
Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо выступит с оценкой ситуации в секторе на этой неделе, сказал источник.
Нефтяная отрасль Венесуэлы испытывает огромные проблемы в последние годы в условиях снижения добычи, отсутствия инвестиций и оттока специалистов. До последнего времени производство нефти в Венесуэле составляло порядка 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,4 млн б/с пятью годами ранее.
Еще одним ударом для венесуэльской нефтяной отрасли стало недавнее введение американских санкций.
"Ухудшение ситуации в секторе ускорилось, - заявил в понедельник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Bloomberg. - Даже до возникновения этой проблемы с энергоснабжением мы ожидали снижения добычи нефти в Венесуэле еще на 500 тыс. б/с. Я не вижу возможности для изменения этого тренда в текущем контексте".
Добыча нефти на западе Венесуэлы пострадала в наибольшей степени, тогда как производство в некоторых частях бассейна реки Ориноко продолжается, отмечают источники агентства.
На долю бассейна реки Ориноко приходится порядка 50% всей добычи нефти в Венесуэле.
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