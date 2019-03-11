Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества

Замминистра обороны Азербайджана - глава Генштаба Вооруженных сил Наджмеддин Садыков и начальник генштаба ВС Болгарии генерал Андрей Боцев в понедельник обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества.
Переговоры состоялись в Софии в ходе официального визита Н.Садыкова в Болгарию.
"Н.Садыков и А.Боцев обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности", - отмечает азербайджанское Минобороны.
А.Боцев в ходе встречи отметил, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех областях, включая военную сферу. Он также подчеркнул наличие широких возможностей для расширения ВТС между двумя странами.
Визит Н.Садыкова в Болгарию проходит по приглашению А.Боцева.
Н.Аббасова
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