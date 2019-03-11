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Внешняя политика 11.03.2019 22:00

Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества

Замминистра обороны Азербайджана - глава Генштаба Вооруженных сил Наджмеддин Садыков и начальник генштаба ВС Болгарии генерал Андрей Боцев в понедельник обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества.

Переговоры состоялись в Софии в ходе официального визита Н.Садыкова в Болгарию.

"Н.Садыков и А.Боцев обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности", - отмечает азербайджанское Минобороны.

А.Боцев в ходе встречи отметил, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех областях, включая военную сферу. Он также подчеркнул наличие широких возможностей для расширения ВТС между двумя странами.

Визит Н.Садыкова в Болгарию проходит по приглашению А.Боцева.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ВТС, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]