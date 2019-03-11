Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в понедельник принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок, сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, алжирский лидер также принял решение отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.
Такое решение А.Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.
10 февраля 2019 года А.Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах этого года. После этого на улицы ряда городов вышли недовольные этим решение жители страны.
82-летний А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлика перенес инсульт.
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