СГБ сообщает об отсутствии бомбы на борту российского самолета, совершившего экстренную посадку в Баку

Служба госбезопасности Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо взрывчатых веществ и устройств на совершившем в понедельник в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку экстренную посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего рейсом Бахрейн-Домодедово.

«На борту совершившего экстренную посадку в Баку самолета не обнаружено взрывчатых веществ и устройств», - говорится в сообщении пресс-служба СГБ.

Р.Бабаев