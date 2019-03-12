СГБ сообщает об отсутствии бомбы на борту российского самолета, совершившего экстренную посадку в Баку

Служба госбезопасности Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо взрывчатых веществ и устройств на совершившем в понедельник в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку экстренную посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего рейсом Бахрейн-Домодедово.
«На борту совершившего экстренную посадку в Баку самолета не обнаружено взрывчатых веществ и устройств», - говорится в сообщении пресс-служба СГБ.
Р.Бабаев
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