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Происшествия 12.03.2019 00:14

СГБ сообщает об отсутствии бомбы на борту российского самолета, совершившего экстренную посадку в Баку

Служба госбезопасности Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо взрывчатых веществ и устройств на совершившем в понедельник в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку экстренную посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего рейсом Бахрейн-Домодедово.

«На борту совершившего экстренную посадку в Баку самолета не обнаружено взрывчатых веществ и устройств», - говорится в сообщении пресс-служба СГБ.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, БОМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]