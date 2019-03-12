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ТЭК 12.03.2019 09:16

Сделка ОПЕК+ позволяет убрать с нефтяного рынка спекулянтов, цена могла бы улететь за $100 за баррель - Алекперов

Хьюстон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение ОПЕК+ позволяет убрать с рынка спекулянтов, заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.

"Та основа, на которую ориентируется ОПЕК+, - цена, а не увеличение остатков, дает возможность убрать с рынка всех спекулянтов", - сказал он.

"Трудно представить, что было бы, если было бы решение по Ирану, та ситуация, которая бы складывалась в Венесуэле, цена бы улетела бы точно за сто и более (долларов за баррель]. Сегодня же спекулянты отсутствуют, и цена находится в пределах $60-70 за баррель. То есть это дает предсказуемость, возможность планировать свои инвестиционные показатели, а самое главное - это дает возможность нам быть комфортными перед нашими потребителями. Поэтому я считаю, что эти договоренности позитивно влияют на нашу промышленность", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]