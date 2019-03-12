Сделка ОПЕК+ позволяет убрать с нефтяного рынка спекулянтов, цена могла бы улететь за $100 за баррель - Алекперов

Хьюстон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение ОПЕК+ позволяет убрать с рынка спекулянтов, заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.
"Та основа, на которую ориентируется ОПЕК+, - цена, а не увеличение остатков, дает возможность убрать с рынка всех спекулянтов", - сказал он.
"Трудно представить, что было бы, если было бы решение по Ирану, та ситуация, которая бы складывалась в Венесуэле, цена бы улетела бы точно за сто и более (долларов за баррель]. Сегодня же спекулянты отсутствуют, и цена находится в пределах $60-70 за баррель. То есть это дает предсказуемость, возможность планировать свои инвестиционные показатели, а самое главное - это дает возможность нам быть комфортными перед нашими потребителями. Поэтому я считаю, что эти договоренности позитивно влияют на нашу промышленность", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»