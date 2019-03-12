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Внешняя политика 12.03.2019 09:20

США поддерживают проекты Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы – посол

США поддерживают реализуемые Азербайджаном энергетические проекты, заявил новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот Э.Литценбергера, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Э.Литценбергер высоко оценил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность. Он подчеркнул, что США поддерживают эти проекты (нефтегазовые проекты, направленные на обеспечение энергобезопасности Европы – ИФ)»,- говорится в сообщении.

Дипломат также отметил важность поддержки Азербайджана борьбе с международным терроризмом.

В свою очередь, Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника об энергетических проектах, инициатором и участником которых является Азербайджан, в частности, о Южном газовом коридоре (ЮГК).

«Э.Мамедъяров отметил поддержку Вашингтона в реализации проекта ЮГК»,- говорится в сообщении.

Собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-американских отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]