Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.03.2019 09:31

Азербайджан и Франция подписали ряд двусторонних соглашений

Первый вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках визита во Францию провела встречу с премьер-министром Эдуардом Филиппом, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Э.Филипп отметил успешное развитие связей между двумя странами в политической, экономической и других сферах и констатировал хорошие перспективы для сотрудничества.

По его мнению, Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом.

Э.Филипп подчеркнул, что французские компании работают в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана, а также отметил значение большей активности этих компаний на азербайджанском рынке.

В свою очередь, М.Алиева выразила удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Францией. Отметив большой потенциал сотрудничества в экономической сфере, первый вице-президент сообщила, что в Азербайджане работают 59 французских компаний, и призвала их к большей активности.

Коснувшись сотрудничества в гуманитарной сфере, в области науки и культуры, М.Алиева сообщила, что в Азербайджане проявляют большой интерес французскому языку и литературе, более чем в 300 школах преподается французский язык. Кроме того, успешно функционируют центр французского языка и литературы в Азербайджанском университете языков, центр французского языка в Бакинском славянском университете, Бакинский французский лицей и Французско-азербайджанский университет.

Первый вице-президент в ходе встречи с французским премьером обсудила ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Она отметил о неприемлемости нынешнего статус-кво в нагорно-карабахском конфликте. По ее словам, имеются 4 резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с урегулированием конфликта, он должен быть разрешен на основе данных резолюций, в рамках норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Э.Филипп подчеркнул, что Франция привержена мирным переговорам и выступает за урегулирование конфликта в рамках международного права.

По завершению встречи был подписан ряд документов. В частности, стороны подписали «Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора» между Азербайджаном и Агентством развития Франции.

Кроме этого, председатель Центрального банка Эльман Рустамов и генеральный директор Банка Rotchild & Cie Ариель Малард де Ротшильд подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и Банком Rotchild & Cie, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов и генеральный директор компании Thales International Рафаэль Эскинази подписали «Договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля» и «Договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан».

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ


Похожие новости


Доха и Париж подписали торговые соглашения на 12 млрд евро

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]