Представители 14 стран подтвердили свое участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку – Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики России Александр Новак примет участие в совместном 13-ом заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку 18 марта, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.
«В Баку 17-18 марта состоится 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. Свое участие уже подтвердили представители высокого уровня 14 стран», - отмечается в сообщении.
В частности, в заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»