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ТЭК 12.03.2019 09:42

Представители 14 стран подтвердили свое участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку – Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики России Александр Новак примет участие в совместном 13-ом заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку 18 марта, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

«В Баку 17-18 марта состоится 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. Свое участие уже подтвердили представители высокого уровня 14 стран», - отмечается в сообщении.

В частности, в заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.

А.Азизов

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Тэги: ОПЕК, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]