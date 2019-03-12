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Внешняя политика 12.03.2019 09:45

Новый посол Украины в Баку подтвердил заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Новый посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отмечает заинтересованность Киева в развитии сотрудничества с Баку.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот В.Каневского, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Посол В.Каневский отметил заинтересованность Украины в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах (взаимодействия – ИФ) и подчеркнул, что в ходе своей дипломатической деятельности приложит усилия для этого»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи, собеседники выразили удовлетворение текущим уровнем отношений, а также подчеркнули значимость взаимных визитов высокого уровня для расширения сотрудничества.

«Собеседники выразили взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности стран, отметили, что являются сторонниками урегулирования конфликтов в регионе в рамках международно-признанных границ государств»,- отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, до назначения в Азербайджан В.Каневский занимал должность директора департамента стратегических коммуникаций МИД Украины.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]