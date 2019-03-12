Нефть продолжает дорожать после роста накануне, Brent торгуется у $66,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник после скачка в понедельник, вызванного ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подорожали на $0,12 (0,18%) - до $66,70 за баррель. На торгах в понедельник их цена повысилась на $0,84 (1,28%) и составляла на закрытие $66,58 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,19 (0,33%) - до $56,98 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,72 (1,28%), до $56,79 за баррель.
Как сообщалось накануне, Саудовская Аравия в апреле планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля.
При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.
Тем временем в Венесуэле производство нефти упало из-за проблем с энергоснабжением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны.
По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.
Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.
Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,58 млн баррелей.
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