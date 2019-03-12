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Наука и образование 12.03.2019 10:32

Ракету с пилотируемым "Союзом МС-12" поставили на стартовую площадку Байконура

Ракета "Союз-ФГ", которой предстоит в четверг вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12" с очередной экспедицией на МКС, установлена на "Гагаринском старте" Байконура.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ"), ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса площадки 112 космодрома Байконур. Затем ее закрепили в вертикальном положении на стартовом комплексе площадки №1, с которой в первый космический полет отправился Юрий Гагарин.

Старт ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-12" с экипажем на борту запланирован на 22:14 мск 14 марта, а стыковка - на 04:07 мск пятницы. Таким образом, российский космонавт и зарубежные астронавты должны прибыть на МКС через шесть часов после старта, сообщал ранее Центр управления полетами (ЦУП).

В понедельник представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме "Байконур" выдали заключение о готовности корабля "Союз МС-11" и ракеты-носителя к вывозу и установке на стартовом комплексе.

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Н.Хейга К.Кук. После того как экипаж был признан годным к полету медиками, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.

По традиции, в ходе работы на МКС новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента "Биополимер" космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 59 исследований.

Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РАКЕТА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]