Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование системы судебной экспертизы.
Соответствующие изменения предложены в два федеральных закона - "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" и "О Следственном комитете РФ".
Документ размещен во вторник в базе данных Госдумы.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект "направлен на совершенствование правового регулирования организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом Российской Федерации (СК РФ)".
Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.
"Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз (молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно- аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической, экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов), назначенных в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия", с уточняется в сопроводительных материалах.
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