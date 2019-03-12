Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование системы судебной экспертизы.

Соответствующие изменения предложены в два федеральных закона - "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" и "О Следственном комитете РФ".

Документ размещен во вторник в базе данных Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект "направлен на совершенствование правового регулирования организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом Российской Федерации (СК РФ)".

Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.

"Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз (молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно- аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической, экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов), назначенных в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия", с уточняется в сопроводительных материалах.