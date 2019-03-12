ЛУКОЙЛ осенью представит обновленную стратегию с учетом газохимии и улучшения отношений с Газпромом

"ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) осенью планирует представить обновленную стратегию с учетом планов по газохимии и улучшения отношений с "Газпромом" (MOEX:GAZP) по увеличению цены продажи газа, сказал глава компании Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.

"Мы сейчас обновляем ее (стратегию - ИФ). Надеюсь, что обновленная стратегия появится где-то летом и мы будем осенью презентовать ее", - сказал он.

"Компания сегодня обладает уникальными запасами газа - более 1,5 трлн куб. м газа эффективных месторождений находится на балансе компании - как в Западной Сибири, так и в центральной части и на Каспии", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

"Сегодня стратегия предусматривает все направления. В России есть законодательные ограничения - экспорт может осуществлять только "Газпром", поэтому весь наш газ, который добывается, около 24 млрд куб. м газа продается "Газпрому" на устье скважины. У нас долгосрочные контракты, что сегодня дает позитивную экономику для обустройства месторождения, но не дает тех возможностей, которые мы могли бы иметь при экспорте газа", - отметил он.

"Поэтому наша стратегия будет строиться из тех реалий, которая есть. Эти реалии заключаются в создании газохимических комплексов, это дальнейшее сотрудничество с "Газпромом" на увеличение цены газа и это формирование так называемого направления внутреннего рынка РФ, который по эффективности более позитивный, чем продажа просто "Газпрому", - добавил В.Алекперов.