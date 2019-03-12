Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.03.2019 11:17

ЛУКОЙЛ осенью представит обновленную стратегию с учетом газохимии и улучшения отношений с Газпромом

"ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) осенью планирует представить обновленную стратегию с учетом планов по газохимии и улучшения отношений с "Газпромом" (MOEX:GAZP) по увеличению цены продажи газа, сказал глава компании Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.

"Мы сейчас обновляем ее (стратегию - ИФ). Надеюсь, что обновленная стратегия появится где-то летом и мы будем осенью презентовать ее", - сказал он.

"Компания сегодня обладает уникальными запасами газа - более 1,5 трлн куб. м газа эффективных месторождений находится на балансе компании - как в Западной Сибири, так и в центральной части и на Каспии", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

"Сегодня стратегия предусматривает все направления. В России есть законодательные ограничения - экспорт может осуществлять только "Газпром", поэтому весь наш газ, который добывается, около 24 млрд куб. м газа продается "Газпрому" на устье скважины. У нас долгосрочные контракты, что сегодня дает позитивную экономику для обустройства месторождения, но не дает тех возможностей, которые мы могли бы иметь при экспорте газа", - отметил он.

"Поэтому наша стратегия будет строиться из тех реалий, которая есть. Эти реалии заключаются в создании газохимических комплексов, это дальнейшее сотрудничество с "Газпромом" на увеличение цены газа и это формирование так называемого направления внутреннего рынка РФ, который по эффективности более позитивный, чем продажа просто "Газпрому", - добавил В.Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Бывший куратор налоговой политики и экс-канцлер Австрии могут войти в совет директоров ЛУКОЙЛа Допинвестиции ЛУКОЙЛа в месторождения под НДД составят 65 млрд руб. за 5 лет Акции "ЛУКОЙЛа" обновили максимум и вывели компанию на второе место по капитализации в РФ ЛУКОЙЛ потратил на buyback половину запланированной суммы, на $1,5 млрд купил 2,73% акций Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2018г выросла в 1,5 раза, до 619 млрд рублей Совет директоров ЛУКОЙЛа 6 марта утвердит кандидатов в новый состав и изменения в положение о дивидендной политике

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]