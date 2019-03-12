Азербайджан задействовал РСЗО «Полонез» в проводимых широкомасштабных учениях

Азербайджан задействовал реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» в широкомасштабных военных учениях, стартовавших 11 марта.

На распространенных во вторник пресс-службой оборонного ведомства видеокадрах отчетливо видны минимум 6 расчетов РСЗО «Полонез», которые «по замыслу учений были подняты по тревоге и покинули постоянное место дислокации».

«Занявшие стартовые позиции подразделения выполнили задания по нанесению ракетных ударов по целям условного противника в условиях максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проводят широкомасштабные учения с привлечением до 10 тыс. личного состава военнослужащих различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

Кроме того, в учениях задействованы 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Первую партию РСЗО "Полонезов" Баку приобрел у Минска в июне 2018 года. В сентябре 2018 года Азербайджан получил от Беларуси очередную партию комплексов. Поставки белорусских РСЗО в Баку были осуществлены в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.

Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Ф.Исазаде