Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла США в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял нового посла США в Баку Эрла Литценбергера, сообщает сайт главы государства.
Э.Литценбергер вручил верительные грамоты И.Алиеву.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»