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Внешняя политика 12.03.2019 10:45

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла США в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял нового посла США в Баку Эрла Литценбергера, сообщает сайт главы государства.

Э.Литценбергер вручил верительные грамоты И.Алиеву.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]