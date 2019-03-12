Пассажиры самолета, севшего в Баку из-за записки о бомбе, вылетели в Москву

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний" рейса Бахрейн-Домодедово, который в понедельник внепланово сел в Баку из-за данных о возможных взрывоопасных предметах на борту, вылетели в Москву, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"Самолёт вылетел", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, при выполнении рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту и запросил посадку в ближайшем аэропорту следования - в Баку - для дополнительного досмотра. Посадка прошла благополучно.

Кроме того, со ссылкой на источник сообщалось, что после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было. Мужчина, сообщивший об обнаружении записки с сообщением о бомбе, задержан, с ним проводится беседа.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг.

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.