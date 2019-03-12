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ТЭК 12.03.2019 11:27

В Новороссийске продолжает действовать штормовое предупреждение, в Козьмино ожидается усиление ветра

В Новороссийске продолжает действовать штормовое предупреждение, однако с утра образовалось "окно", и в настоящее время идет постановка танкера (позиция от 7-8 марта, Aframax), стоявшего на рейде, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" (MOEX:TRNF), пресс-секретарь Игорь Демин.

"В Козьмино к вечеру ожидается усиление ветра, поэтому за счет раннего прихода танкера (позиция 12-13 марта) начата опережающая отгрузка. В балтийских портах работа по графику. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.

По его информации, прием нефти в систему идет по плану. "Поставки на Афипский НПЗ по-прежнему ограничены из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений, а на Антипинский НПЗ по той же причине сегодня с 08:26 остановлены. Новокуйбышевский и Рязанский НПЗ после корректировки плана вновь вошли в график", - уточнил собеседник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]