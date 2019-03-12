Газпромбанк готов выделить до $3 млрд на проекты SOCAR

Российский "Газпромбанк" (ГПБ) изучает возможность участия в финансировании в Азербайджане проектов в сфере АПК и инфраструктуры, заявил заместитель председателя правления банка Фамил Садыгов журналистам во вторник в Баку.
"Перед банком поставлена задача по расширению географии и охвата новых сфер экономики. В настоящее время мы с азербайджанской стороной пытаемся выработать механизм своего участия в инвестировании в других отраслях, таких как АПК, инфраструктура и государственно-частное партнерство. Также в рамках этого визита в Азербайджан будем обсуждать возможности привлечения средств с рынков капитала для финансирования этих проектов ", - отметил Ф.Садыгов.
По его словам, в сфере АПК речь идет о финансировании проектов по созданию производственных предприятий, в сфере инфраструктуры - проектах строительства автомобильных дорог.
Ф.Садыгов отметил, что "Газпромбанк" до сих пор реализовал в Азербайджане проект совместно с компанией SOCAR ( Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР ) по строительству заводов SOCAR Polymer, а также выделил кредит ($260 млн – ИФ) на модернизацию предприятий Производственного объединения "Азерхимия".
"Кредит для Азерхимия был предоставлен сроком на три года. Эти средства уже освоены и частично идет погашение", - сообщил он.
По словам Ф.Садыгова, ГПБ также заинтересован в участии в проекте строительства нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса (GPC) в Гарадагском районе Баку. «Мы заявили о желании принять участие в проектном финансировании по созданию комплекса. Газпромбанк является финансовым консультантам SOCAR по этому проекту. Сейчас рассматривается несколько участников, которые будут выбраны на конкурсной основе. При этом во всех консорциумах Газпромбанк заявлен как участник, а сумма финансирования может составить от $400 до $800 млн", - сказал он.
Ф.Садыгов добавил, что Газпромбанк считает SOCAR «надежным партнером и готов к дальнейшему сотрудничеству с этой компанией». «Наш лимит финансирования проектов компании SOCAR составляет до $3 млрд. Партнер отличный (SOCAR - ИФ) и мы готовы с ним дальше работать», - отметил он.
Н.Аббасова
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