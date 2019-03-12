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Финансы 12.03.2019 11:38

Минналогов Азербайджана в 2018г на основании камеральных проверок начислило налогоплательщикам дополнительных налогов на 432 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году на основании камеральных проверок начислило хозяйствующим субъектам для уплаты дополнительные налоги на общую сумму 431,7 млн манатов, что на 0,4% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«При этом налоговые поступления в госбюджет от камеральных проверок в 2018 году составили 167,8 млн манатов, что на 2,9% меньше показателя за 2017 год», - отметили в Минналогов.

По данным ведомства, в 2018 году в рамках системы Tax Free клиентам покупателям товаров было возвращено 2 млн 395,6 тыс. манатов, что на 17,5% больше аналогичного показателя за 2017 год. В целом, с начала применения данной системы в 2016 году, физическим лицам было возвращено 5 млн 123,9 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ПРОВЕРКИ, КАМЕРАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]