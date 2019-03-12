Минналогов Азербайджана в 2018г на основании камеральных проверок начислило налогоплательщикам дополнительных налогов на 432 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана в 2018 году на основании камеральных проверок начислило хозяйствующим субъектам для уплаты дополнительные налоги на общую сумму 431,7 млн манатов, что на 0,4% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«При этом налоговые поступления в госбюджет от камеральных проверок в 2018 году составили 167,8 млн манатов, что на 2,9% меньше показателя за 2017 год», - отметили в Минналогов.

По данным ведомства, в 2018 году в рамках системы Tax Free клиентам покупателям товаров было возвращено 2 млн 395,6 тыс. манатов, что на 17,5% больше аналогичного показателя за 2017 год. В целом, с начала применения данной системы в 2016 году, физическим лицам было возвращено 5 млн 123,9 тыс. манатов.

А.Мамедов