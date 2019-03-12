Законопроект о наказании главарей преступного мира прошел в Госдуме второе чтение

Госдума в четверг приняла во втором чтении президентский законопроект об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).

Законопроект ужесточает уголовную ответственность за создание преступного сообщества и руководство таким сообществом и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, из части первой статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.

Подобные деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, говорится в законопроекте.

Ранее председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "Интерфаксу", что Госдума планирует завершить рассмотрение законопроект во всех трех чтениях в марте этого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира, что сделать сейчас довольно сложно.

"На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии", - сказал В.Володин.

"Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью", - подчеркнул он.